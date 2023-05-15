Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Риме, где может встретиться со Свентек 

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Отметим, что в матче 1/8 финала турнира шестая ракетка мира одолела чешскую теннисистку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 14 минут.

Победительница четыре раза подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету соперницы – две допущенные двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта

Добавим, что в четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) Донна Векич (Хорватия).