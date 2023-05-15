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Медведев обыграл Сапату-Миральеса в третьем круге «Мастерса» в Риме

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
15 мая 2023 18:34
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Даниил Медведев встречался с представителем Испании Бернабе Сапатой-Миральесом в третьем круге «Мастерса» в Риме. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. В активе Сапаты-Миральеса - два эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поборется с лучшим из пары Джеффри Джон Волф (США) - Александр Зверев (Германия).

источник: «Советский спорт»
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