Касаткина уступила Остапенко в матче 1/8 финала турнира в Риме 

Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела из розыгрыша грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Отметим, что в матче 1/8 финала соревнований девятая ракетка мира потерпела поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 0:6.

26-летняя россиянка одни раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

На счету победительницы – четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 18-и.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия).