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«Я никогда не играл так хорошо». Медведев – о выходе в 1/8 финала турнира в Риме

В матче третьего круга россиянин одержал победу над испанским теннисистом Бернабе Сапатой-Миральесом.
15 мая 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем выступлении на грунтовом турнире серии «Мастерс», проходящий в Риме (Италия).

Отметим, что 27-летний спортсмен пробился в 1/8 финала соревнований, обыграв в матче третьего круга представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счетом со счетом 3:6, 6:1, 6:3.

«Допустил несколько двойных ошибок и несколько пропущенных ударов – и первый сет был закончен. Для меня это самое важное в грунте. Здесь вы не можете сразу же подать четыре эйса, чтобы хорошо начать игру. Но мне удалось сыграть лучше. Я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я показываю свою лучшую игру на грунте. Я никогда не выступал так хорошо ни в Риме, ни в Мадриде. Чувствую себя просто отлично», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что Медведев встретится на стадии 1/8 финала итальянского турнира с победителем пары Джеффри Джон Волф (США) - Александр Зверев (Германия).

источник: ATP
«Я никогда не играл так хорошо». Медведев – о выходе в 1/8 финала турнира в Риме
В матче третьего круга россиянин одержал победу над испанским теннисистом Бернабе Сапатой-Миральесом.
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