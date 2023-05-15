«Я никогда не играл так хорошо». Медведев – о выходе в 1/8 финала турнира в Риме

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем выступлении на грунтовом турнире серии «Мастерс», проходящий в Риме (Италия).

Отметим, что 27-летний спортсмен пробился в 1/8 финала соревнований, обыграв в матче третьего круга представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счетом со счетом 3:6, 6:1, 6:3.

«Допустил несколько двойных ошибок и несколько пропущенных ударов – и первый сет был закончен. Для меня это самое важное в грунте. Здесь вы не можете сразу же подать четыре эйса, чтобы хорошо начать игру. Но мне удалось сыграть лучше. Я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я показываю свою лучшую игру на грунте. Я никогда не выступал так хорошо ни в Риме, ни в Мадриде. Чувствую себя просто отлично», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что Медведев встретится на стадии 1/8 финала итальянского турнира с победителем пары Джеффри Джон Волф (США) - Александр Зверев (Германия).