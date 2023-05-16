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Медведев рассказал о своем конфликте со Зверевым

Российский теннисист прокомментировал перепалку в комментариях после «Мастерса» в Монте-Карло.
16 мая 2023 09:19
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой конфликт с представителем Германии Александром Зверевым после матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Все наши матчи получаются яркими. Последние два были просто сумасшедшие - в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло. Что касается произошедшего в Монте-Карло, мы поговорили после того матча. Я думаю, что теперь все в порядке. Кажется, мы оба оставили это в прошлом. Я проиграл Хольгеру Руне, когда говорил об этом инциденте, а он проиграл мне. Так бывает. Думаю, все нормально. Но это не значит, что если мы будем играть завтра, то ничего не случится. Никогда не знаешь. Мы соперники», - цитирует Медведева портал Tennis Channel.

В матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Зверев обвинил Медведева в жульничестве, когда тот попросил туалетный перерыв в третьем сете, после чего довел дело до победы в матче. Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в теннисе. В ответ россиянин сказал, что Зверев живет в собственном мире и лучше бы тому посмотреть в зеркало. Немецкий теннисист ответил, что всегда играет честно.

На «Мастерсе» в Риме Медведев в 1/8 финала может вновь сыграть со Зверевым.

источник: Tennis.com
Медведев рассказал о своем конфликте со Зверевым
Российский теннисист прокомментировал перепалку в комментариях после «Мастерса» в Монте-Карло.
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