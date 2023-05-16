Джокович вышел в четвертьфинала «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри и стал четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс» в Риме, с призовым фондом больше 7,7 млн евро.

Встреча четвертого круга, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

На счету Джоковича три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейка из шести, у его соперника четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из двух.

В 1/4 финала серб сыграет с победителем встречи между представителем Австралии Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне.