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Джокович установил рекорд на турнирах серии «Мастерс»

Соревнования в Риме продлятся до 21 мая.
16 мая 2023 14:43
автор: Александр Поволоцкий

Сербский теннисист Новак Джокович установил новое достижение в рамках турниров серии «Мастерс».

Напомним, что сегодня первая ракетка мира победил британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4) и стал четвертьфиналистом соревнования в Риме.

Таким образом, Новак стал первым в истории теннисистом, которому 17 раз удалось дойти до этой стадии турнира на одном «Мастерсе». Джокович всегда проходил в четвертьфинал в Риме.

Сербский спортсмен выигрывал турнир в столице Италии шесть раз (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022).

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем встречи между представителем Австралии Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне.

источник: «Советский спорт»
Джокович установил рекорд на турнирах серии «Мастерс»
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