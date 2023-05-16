Джокович установил рекорд на турнирах серии «Мастерс»

Сербский теннисист Новак Джокович установил новое достижение в рамках турниров серии «Мастерс».

Напомним, что сегодня первая ракетка мира победил британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4) и стал четвертьфиналистом соревнования в Риме.

Таким образом, Новак стал первым в истории теннисистом, которому 17 раз удалось дойти до этой стадии турнира на одном «Мастерсе». Джокович всегда проходил в четвертьфинал в Риме.

Сербский спортсмен выигрывал турнир в столице Италии шесть раз (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022).

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем встречи между представителем Австралии Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне.