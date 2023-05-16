Медведев сыграет со Зверевым в четвертом круге турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Риме сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Матч третьего круга между Зверевым и американцем Джеффри-Джоном Вулфом был перенесен из-за дождя. Второй сет теннисисты доигрывали во вторник. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Зверева.

Немецкий теннисист выполнил десять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У его соперника три эйса, один реализованный брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

В матче четвертого круга Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее соперники встречались на «Мастерсе» в Монте-Карло. Тогда победу одержал российский теннисист.