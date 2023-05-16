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Медведев сыграет со Зверевым в четвертом круге турнира в Риме

Ранее теннисисты встречались на «Мастерсе» в Монте-Карло.
16 мая 2023 14:58
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Риме сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Матч третьего круга между Зверевым и американцем Джеффри-Джоном Вулфом был перенесен из-за дождя. Второй сет теннисисты доигрывали во вторник. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Зверева.

Немецкий теннисист выполнил десять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У его соперника три эйса, один реализованный брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

В матче четвертого круга Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее соперники встречались на «Мастерсе» в Монте-Карло. Тогда победу одержал российский теннисист.

источник: «Советский спорт»
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