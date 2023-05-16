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Циципас вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв Сонего

Соперник грека занимает48-е место в мировом рейтинге ATP.
16 мая 2023 15:45
автор: Александр Поволоцкий

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанес поражение итальянцу Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

Встреча, которая длилась два часа и семь минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу пятой ракетки мира.

Отметим, что грек три раза подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинтов из семи.

На счету итальянца два эйа, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при двух попытках.

Добавим, что в четвертом круге Циципас встретится с победителем матча между Лоренцо Музетти (Италия) - Фрэнсис Тиафо (США).

источник: «Советский спорт»
Циципас вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв Сонего
Соперник грека занимает48-е место в мировом рейтинге ATP.
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