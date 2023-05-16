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Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка мира сыграет в следующем раунде турнира с Еленой Рыбакиной.
16 мая 2023 17:37
автор: Александр Кожевников

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в 1/4 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче четвертого круга Свентек оказалась сильнее хорватской спортсменки Донны Векич. Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:3, 6:4.

Свентек в ходе матча сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трех.

Векич дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнтов.

В следующем круге Свентек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 3,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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