Рублев проиграл Ханфманну и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Риме» проиграл немцу Яннику Ханфманну со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

По ходу встречи Рублев 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.

На счету его соперника шесть эйсов, две двойные, и такое же количество брейков при восьми возможностях сделать брейк.

Ханфманн вышел в четвертьфинал турнира, где может сыграть с другим россиянином Даниилом Медведевым, если он пройдет немецкого теннисиста Александра Зверева.