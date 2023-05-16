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Рублев проиграл Ханфманну и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Матч шел 2 часа 35 минут.
Рублев проиграл Ханфманну и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
16 мая 2023 20:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Риме» проиграл немцу Яннику Ханфманну со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

По ходу встречи Рублев 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.

На счету его соперника шесть эйсов, две двойные, и такое же количество брейков при восьми возможностях сделать брейк.

Ханфманн вышел в четвертьфинал турнира, где может сыграть с другим россиянином Даниилом Медведевым, если он пройдет немецкого теннисиста Александра Зверева.

источник: «Советский спорт»
Рублев проиграл Ханфманну и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Рублев проиграл Ханфманну и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Матч шел 2 часа 35 минут.
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