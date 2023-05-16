Мирра Андреева с победы стартовала на «челленджере» в Париже

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над американской спортсменкой Элизабет Мандлик на старте турнира серии «челленджер» в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась победой россиянки со счетом 7:5, 6:2.

Андреева в этой встрече совершила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 14.

Мандлик ни раз не подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

В следующем круге турнира Андреева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой.