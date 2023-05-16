Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершился матч четвертого круга престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Медведева.

Медведев дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету Зверева шесть эйсов, пять двойных ошибок и ни один реализованный брейк-пойнт из трех.

За выход в полуфинал Медведев поборется с другим немецким теннисистом Янником Ханфманом.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.