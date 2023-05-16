Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/2 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче четвертьфинала Кудерметова оказалась сильнее китайской спортсменки Чжэн Циньвэнь. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась победой россиянки со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Кудерметова в ходе матча сделала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Чжэн Циньвэнь шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей противостояния бразильянки Беатрис Хаддад-Майи и украинки Ангелины Калининой.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 3,5 млн евро.