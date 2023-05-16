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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме

В четвертьфинале россиянка обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь.
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме
16 мая 2023 22:49
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/2 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче четвертьфинала Кудерметова оказалась сильнее китайской спортсменки Чжэн Циньвэнь. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась победой россиянки со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Кудерметова в ходе матча сделала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Чжэн Циньвэнь шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей противостояния бразильянки Беатрис Хаддад-Майи и украинки Ангелины Калининой.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 3,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме
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