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Медведев поднялся на первое место чемпионской гонки ATP, опередив Алькараса

Это стало возможным после победы россиянина над Александром Зверевым на турнире в Риме.
Медведев поднялся на первое место чемпионской гонки ATP, опередив Алькараса
17 мая 2023 09:49
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев ранее оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Отметим, что эта победа позволила спортсмену с 3480 очками подняться на первое место в чемпионской гонке ATP, сместив с него испанца Карлоса Алькараса, у которого в активе 3455 баллов. Тройку лучших замыкает серб Новак Джокович (2745).

К слову, за выход в полуфинал турнира в Италии Медведев поборется с другим немецким теннисистом Янником Ханфманом.

источник: «Советский спорт»
Медведев поднялся на первое место чемпионской гонки ATP, опередив Алькараса
Медведев поднялся на первое место чемпионской гонки ATP, опередив Алькараса
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