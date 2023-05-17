Медведев поднялся на первое место чемпионской гонки ATP, опередив Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев ранее оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Отметим, что эта победа позволила спортсмену с 3480 очками подняться на первое место в чемпионской гонке ATP, сместив с него испанца Карлоса Алькараса, у которого в активе 3455 баллов. Тройку лучших замыкает серб Новак Джокович (2745).

К слову, за выход в полуфинал турнира в Италии Медведев поборется с другим немецким теннисистом Янником Ханфманом.