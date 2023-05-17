«Я опасен для любого противника». Ханфманн - о победе над Рублевым

Немецкий теннисист Янник Ханфманн прокомментировал свою победу в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме над россиянином Андреем Рублевым.

«Это невероятное чувство, выходить на корт против такого игрока, как Рублев. Он больше не пугает меня. Раньше я бы сказал: «Вау, хорошо, я не знаю, как я смогу с ним играть», но сейчас я понимаю, что могу обыгрывать таких парней. Я достаточно взрослый, чтобы видеть, что я могу делать на корте, особенно на грунте. Так что я чувствую себя опасным для любого противника», - приводит слова Ханфманна сайт ATP.

В четвертьфинале турнира немецкий теннисист сыграет с другим россиянином – Даниилом Медведевым.