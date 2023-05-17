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Веснина: игра Зверева и Медведева была принципиальной, думаю, ребята разрешили конфликт

Медведев обыграл Зверева в двух сетах.
17 мая 2023 15:45
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о результате матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

«Игра Зверева и Медведева была очень принципиальной после предыдущего матча, где был небольшой конфликт. Думаю, что ребята все разрешили, но небольшое раздражение присутствовало. При этом Даниил провёл очень ровный матч.

Казалось, что Зверев может перевернуть ход встречи, но Медведев очень уверенно отыграл тай-брейк — не дал никаких шансов. Как мне кажется, Даниил в этом сезоне играет на грунте лучше, чем в прошлом», - приводит слова Весниной «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась победой Медведева со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Даниил вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет протвостоять Янник Ханфман.

источник: Чемпионат.com
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