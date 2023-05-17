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Матч между Джоковичем и Руне на «Мастерсе» в Риме остановлен из-за дождя

Спортсмены не успели доиграть второй сет.
17 мая 2023 15:55
автор: Александр Кожевников

Матч четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Риме между сербом Новаком Джоковичем и датчанином Хольгером Руне был остановлен из-за дождя.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Встреча была остановлена спустя 1 час и 27 минут после ее начала. На момент остановки счет в матче был 2:6, 5:4 – первый сет остался за Руне, во втором вел Джокович.

В настоящий момент корты в Риме закрыты брезентом, о сроках возобновления соревнований пока не сообщается.

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира пробился россиянин Даниил Медведев.

источник: «Советский спорт»
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