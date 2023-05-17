Руне устроил скандал из-за действий судьи в матче с Джоковичем на турнире в Риме

Датский теннисист Хольгер Руне выразил открытое недовольство работой судьи на матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме против первой ракетки мира, представителя Сербии Новака Джоковича.

Отметим, что 20-летний спортсмен обратил внимание на неправильное прочтение отметки Мохамедом Лайани во втором сете игры из-за чего позвал супервайзера указав на то, что швед постоянно судит против него и вспомнил финальный матч турнира ATP-500 в Базеле против канадского канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Во встрече между судьей и датчанином разгорелся конфликт из-за незафиксированного нарушения.

При разборе ситуации оказалось, что теннисист был прав в споре. Через три гейма при пересмотре момента хоук-ай показал аут, однако эта система пока не является полностью достоверной на грунтовых соревнованиях.

Напомним, что четвертьфинальный матч серии «Мастерс» в Риме между Джоковичем и Руне был остановлен из-за дождя при счете 2:6, 5:4.