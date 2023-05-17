Тарпищев считает, что Кудерметова может стать финалисткой на турнире в Риме 

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу выступления российской теннисистки Вероники Кудерметовой на турнире WTA в Риме и предположил, что она сможет пробиться в финал соревнований.

«Кудерметова нормально выступает, и если будет играть в свой теннис, то должна оказаться в финале. Но ей нужна стабильность, чтобы на больших скоростях нервная система выдерживала напряжение. По качеству же игры в Риме для себя она играет очень хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, что в матче 1/4 финала турнира Кудерметова одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Соперницей россиянки по полуфиналу станет украинская теннисистка Ангелина Калинина. Игра состоится в пятницу, 19 мая.