Джокович уступил Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершился матч четвертьфинала престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались первая ракетка мира Новак Джокович и датчанин Хольгер Руне.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Руне.

На счету Руне три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Джокович четырежды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

За выход в финал соревнований Руне поборется с победителем противостояния норвежца Каспера Рууда и аргентинца Франсиско Серундоло.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.