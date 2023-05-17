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Поражение Джоковича оставило Медведева лидером чемпионской гонки ATP

Выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме обеспечил россиянину лидерство в рейтинге.
17 мая 2023 18:55
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев гарантированно останется лидером чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщается на сайте тура.

Это стало известно после поражения серба Новака Джоковича норвежцу Хольгеру Руне в матче четвертого круга со счетом 2:6, 6:4, 2:6.

Таким образом Джокович не сможет набрать очков и вышедший в четвертьфинал Медведев сохранит первую строчку рейтинга. Российский теннисист уже набрал 3660 очков и опередил выбывшего из борьбы ранее испанца Карлоса Алькараса. Продолжающий борьбу в Риме представитель Греции Стефанос Циципас даже в случае победы на турнире не сможет обогнать Медведева.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с еще одним немецким теннисистом Янник Ханфманном.

источник:
Поражение Джоковича оставило Медведева лидером чемпионской гонки ATP
Выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме обеспечил россиянину лидерство в рейтинге.
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