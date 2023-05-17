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Джокович высказался о своем поражении в четвертьфинале турнира в Риме 

35-летний серб уступил седьмой ракетке мира, Хольгеру Руне. 
17 мая 2023 19:29
автор: Глеб Шевяков

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги матча 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, в котором он проиграл представителю Дании, Хольгеру Руне со счетом 2:6, 6:4, 2:6.

«Я никогда не играл в таком холодном и влажном Риме. Не помню, чтобы когда-нибудь столько дней подряд шел дождь. В таких условиях пробить Руне очень сложно. Очень талантливый, динамичный, разносторонний игрок. Сегодня он выступил лучше меня и заслуженно победил», — заявил Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что для Руне выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» стал третьим в карьере. Его соперником по матчу 1/2 финала соревнований станет победитель встречи Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Серундоло (Аргентина).

источник: «Советский спорт»
Джокович высказался о своем поражении в четвертьфинале турнира в Риме 
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