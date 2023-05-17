Надаль может пропустить «Роллан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль может пропустить Открытый чемпионат Франции, второй турнир Большого шлема в сезоне, сообщает Relevo.

По данным источника, испанец может не успеть восстановиться к «Ролан Гарросу» от травмы, полученной еще на Открытом чемпионате Австралии. Тогда в матче второго круга, 36-летний теннисист получил травму.

Медицинское обследование диагностировало у Надаля растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. После этого теннисист не принимал участие в турнирах.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня. Надаль является 14-кратным победителем этого турнира. Всего на его счету 22 победы на турнирах Большого шлема. Столько же у сербского теннисиста Новака Джоковича.