«Стараюсь, чтобы ему было сложно». Руне – о победе над Джоковичем на турнире в Риме 

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о своей победе над первой ракеткой мира, представителем Сербии Новаком Джоковичем в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу датчанина.

«Стараюсь, чтобы ему было сложно (улыбается). Два раза подряд у меня это получилось. Конечно, мне тоже трудно. Каждая встреча – отличное противостояние. Мне нравится с ним бороться. Он отличный соперник, потому что с ним так тяжело. Это помогает мне прибавлять. Если что-то работает против Джоковича, значит сработает против почти любого соперника», — заявил Руне на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в полуфинале римского турнира серии «Мастерс» Руне встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом. У 20-летнего спортсмена напряженное отношение с будущим оппонентом из-за их конфликта произошедшего на французском чемпионате «Ролан Гаррос».