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Рыбакина на отказе Швентек вышла в полуфинал в Риме

Битва между лидерами мирового женского тенниса получилась напряженной.
18 мая 2023 08:16
автор: Александр Шульгин

В четвертьфинальном поединке турнира в Риме казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одолела полячку Игу Швентек.

Первые два сета завершились со счетом 2:6, 7:6 (6:3). В третьем при счете 2:2 Швентек отказалась продолжать встречу.

Рыбакина десять раз подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

На счету Швентек всего один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейка из десяти.

В полуфинале Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Втору пару полуфиналистов составили россиянка Вероника Кудерметова и украинка Ангелина Калинина.

источник: «Советский спорт»
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