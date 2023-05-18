Рыбакина дебютирует в топ-5 рейтинга WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые попадет в топ-5 мирового рейтинга WTA.

Напомним, что ранее Рыбакина вышла выходу в полуфинал грунтового турнира в Риме (Италия). Ее соперница Ига Свентек из Польши отказалась продолжать четвертьфинальный матч при счете 6:2, 6:7 (3:6), 2:2.

Таким образом, Рыбакина гарантировала себе место первой пятерке рейтинга. Елена станет пятой, если проиграет в полуфинале или финале турнира в Риме. Если она выиграет соревнования, то займет четвертую строчку.

Напомним, что Рыбакина становилась победительницей Уимблдона в прошлом году.