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Кирьос не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной во время ограбления

Турнир в Париже пройдет с 22 мая по 11 июня.
Кирьос не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной во время ограбления
18 мая 2023 13:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос не примет участие в Открытом чемпионате Франции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на менеджера спортсмена Дэниела Хорсфолла, 26-я ракетка мира пропустит соревнования из‑за травмы стопы.

«Во время вооруженного ограбления Ник повредил боковую поверхность левой ноги. Мы не знаем, как. По сути, это отбросило его примерно на две с половиной недели назад в плане графика нагрузок», — цитирует Хорсфолла Reuters.

Ник не принимал участие в турнирах с октября прошлого года. Тогда у теннисиста обнаружили кисту на его мениске.

источник: Reuters
Кирьос не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной во время ограбления
Кирьос не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной во время ограбления
Турнир в Париже пройдет с 22 мая по 11 июня.
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