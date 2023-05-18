Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что планирует завершить карьеру после 2024 года.

«Думаю, это будет мой последний год. Моя цель - сделать паузу, чтобы затем провести последний год своей спортивной карьеры. Я хочу дать себе такой шанс», - приводит слова Рафаэля Надаля RMC Sport.

Ранее стало известно, что Надаль принял решение досрочно завершить текущий сезон.

Напомним, что Надаль не выходил на корт с момента выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он играл с травмой бедра.