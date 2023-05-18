Тарпищев прокомментировал решение Надаля завершить карьеру в 2024 году 

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался насчет того, что испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение завершить карьеру в 2024 году.

Отметим, что 14-я ракетка мира также заявил о пропуске предстоящего розыгрыша «Ролан Гаррос».

«Надаль — выдающийся теннисист. Если пропускает, значит, действительно не может выступать. То, что он нацелен играть в следующем году, это здорово, потому что его действия на корте восхищают. Если восстановится от травмы, может совершить чудо в матче. Завершение карьеры? Это жизнь, окончание карьеры — это вопрос функциональных возможностей организма. От нас здесь ничего не зависит. Это время, к сожалению», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Надаль не принимал участия в теннисных матчах с прошедшей зимы. Последним турниром для испанца на данный момент является Открытый чемпионат Австралии, где он выступал с травмой бедра и потерпел поражение от представителя США Маккензи Макдональда во втором круге соревнований (4:6, 4:6, 5:7).