ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тарпищев прокомментировал решение Надаля завершить карьеру в 2024 году 

В четверг, 18 мая, 36-летний спортсмен сообщил о своем решении на пресс-конференции.
18 мая 2023 17:50
автор: Глеб Шевяков

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался насчет того, что испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение завершить карьеру в 2024 году.

Отметим, что 14-я ракетка мира также заявил о пропуске предстоящего розыгрыша «Ролан Гаррос».

«Надаль — выдающийся теннисист. Если пропускает, значит, действительно не может выступать. То, что он нацелен играть в следующем году, это здорово, потому что его действия на корте восхищают. Если восстановится от травмы, может совершить чудо в матче. Завершение карьеры? Это жизнь, окончание карьеры — это вопрос функциональных возможностей организма. От нас здесь ничего не зависит. Это время, к сожалению», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Надаль не принимал участия в теннисных матчах с прошедшей зимы. Последним турниром для испанца на данный момент является Открытый чемпионат Австралии, где он выступал с травмой бедра и потерпел поражение от представителя США Маккензи Макдональда во втором круге соревнований (4:6, 4:6, 5:7).

источник: «Спорт-Экспресс»
Евгений Кафельников: Надаль как никто другой знает свой организм
Испанец завершит карьеру в 2024 году.
18.05.2023 18:18
Теннис
автор: Александр Кожевников
Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
В матче 1/4 финала россиянин оказался сильнее немца Янника Ханфмана.
18.05.2023 18:02
Теннис
автор: Александр Кожевников
Тарпищев прокомментировал решение Надаля завершить карьеру в 2024 году 
В четверг, 18 мая, 36-летний спортсмен сообщил о своем решении на пресс-конференции.
18.05.2023 17:50
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году
Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году
Испанец возьмет небольшую паузу перед возвращением на корт, а затем завершит карьеру.
18.05.2023 17:26
Теннис
автор: Александр Кожевников
Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон
Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон
Официальное объявление прозвучит в 17:00 мск.
18.05.2023 15:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
Александр Зверев: я на тысячу километров отстаю от топов
Зверев проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Риме.
18.05.2023 14:19
Теннис
автор: Александр Кожевников
Кирьос не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной во время ограбления
Кирьос не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной во время ограбления
Турнир в Париже пройдет с 22 мая по 11 июня.
18.05.2023 13:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рыбакина дебютирует в топ-5 рейтинга WTA
Спортсменка является уроженкой Москвы.
18.05.2023 10:26
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рыбакина на отказе Швентек вышла в полуфинал в Риме
Рыбакина на отказе Швентек вышла в полуфинал в Риме
Битва между лидерами мирового женского тенниса получилась напряженной.
18.05.2023 08:16
Теннис
автор: Александр Шульгин
«Стараюсь, чтобы ему было сложно». Руне – о победе над Джоковичем на турнире в Риме 
Седьмая ракетка мира в полуфинале соревнований встретится с норвежцем Каспер Руудом, с которым у него возник конфликт после «Ролан Гаррос». 
18.05.2023 00:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика