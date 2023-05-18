Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершился матч четвертьфинала престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Даниил Медведев и немец Янник Ханфман.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету Ханфмана ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Медведев поборется с победителем противостояния грека Стефаноса Циципаса и хорвата Борны Чорича.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.