Евгений Кафельников: Надаль как никто другой знает свой организм

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о решении испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить спортивную карьеру.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль сообщил, что планирует завершить карьеру после 2024 года.

«Он как никто другой знает свой организм. Если он считает, что это потолок его карьеры, то я вполне допускаю это. Никаких эмоций не испытываю, все будет потом», - приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Надаль принял решение досрочно завершить текущий сезон.

Напомним, что Надаль не выходил на корт с момента выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он играл с травмой бедра.