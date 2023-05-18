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Евгений Кафельников: Надаль как никто другой знает свой организм

Испанец завершит карьеру в 2024 году.
18 мая 2023 18:18
автор: Александр Кожевников

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о решении испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить спортивную карьеру.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль сообщил, что планирует завершить карьеру после 2024 года.

«Он как никто другой знает свой организм. Если он считает, что это потолок его карьеры, то я вполне допускаю это. Никаких эмоций не испытываю, все будет потом», - приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Надаль принял решение досрочно завершить текущий сезон.

Напомним, что Надаль не выходил на корт с момента выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он играл с травмой бедра.

источник: «Спорт-Экспресс»
Евгений Кафельников: Надаль как никто другой знает свой организм
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