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Елена Веснина: прогресс Медведева на грунте очевиден

Даниил вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме.
18 мая 2023 19:18
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме над немцем Янником Ханфманом.

«Конечно же, до начала турнира в Риме можно было ожидать такого результата от Медведева. Да, ему очень не нравится грунт, он об этом всем уже сообщил. Но Даня является профессионалом, который ненавидит проигрывать. Прогресс в игре на грунте очевиден, он стал гораздо увереннее чувствовать себя на этом покрытии. Отлично, что Даниилу удалось выйти на пик своей формы именно перед «Ролан Гаррос». После вылета Алькараса у Медведева шикарные шансы победить на «Мастерсе», - приводит слова Весниной «Чемпионат».

Напомним, матч завершился победой Медведева со счетом 6:2, 6:2. За выход в финал Медведев поборется с победителем противостояния грека Стефаноса Циципаса и хорвата Борны Чорича.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.

источник: Чемпионат.com
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