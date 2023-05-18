Медведев высказался о снятии Надаля с турнира «Ролан Гаррос» 

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением по поводу того, что 22-кратный обладатель Большого шлема, Рафаэль Надаль принял решение сняться с «Ролан Гаррос».

«Даже если бы он не был готов на 100% физически, но решил выступать, он был бы фаворитом. Буду надеяться, что он сможет вернуться как можно быстрее, потому что он великолепный игрок, потрясающий спортсмен, один из лучших в истории», — заявил Медведев после своей победы в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме над немецким теннисистом Янником Ханфманом (6:2, 6:2).

Напомним, что в четверг, 18 мая, Надаль сообщил о своем решении сняться с турнира на пресс-конференции. Также 36-летний спортсмен рассказал, что планирует завершить карьеру в следующем году.

Добавим, что его последним турниром в настоящее время стал Открытый чемпионат Австралии, где испанец выступал с травмой бедра и потерпел поражение от представителя США Маккензи Макдональда во втором круге соревнований (4:6, 4:6, 5:7).