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«Один день в 2024 году будет грустным». Касаткина - о решении Надаля завершить карьеру

Спортсмен досрочно закончил нынешний сезон, а в 2024-м он уйдет из тенниса.
18 мая 2023 20:48
автор: Александр Кожевников

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на решение испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить карьеру в 2024 году.

Россиянка опубликовала в своем Telegram-канале архивную фотографию с Надалем.

«После сегодняшних новостей, самое время вернуться на 18 лет назад, когда маленькая Даша нашла ориентир в своей теннисной жизни.

Сегодня парень в белых бриджах и зеленной безрукавке объявил, что следующий сезон может стать для него последним…

Один день в 2024, определено будет очень грустным», - написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Надаль объявил, что завершает нынешний сезон досрочно, чтобы вернуться в 2024 году и провести последний год в спортивной карьере.

источник: «Советский спорт»
«Один день в 2024 году будет грустным». Касаткина - о решении Надаля завершить карьеру
Спортсмен досрочно закончил нынешний сезон, а в 2024-м он уйдет из тенниса.
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