ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Чесноков: Медведев начал играть в теннис, против которого тяжело каждому в мировом туре

Даниил вышел в полуфинал турнира в Риме.
18 мая 2023 21:50
автор: Александр Кожевников

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме над немцем Янником Ханфманом.

«Медведев так слабо сыграл два «Мастерса» в Монако и в Мадриде, что нынешний результат для меня неожиданный. Но на этом турнире Даня играет прям очень здорово.

Медведев начал играть в тот теннис, против которого будет тяжело каждому в мировом туре. Он научился правильно передвигаться и подстраиваться под абсолютно все удары на грунте. У него есть все возможности, чтобы быть в финале римского «Мастерса», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, матч завершился победой Медведева со счетом 6:2, 6:2. За выход в финал Медведев поборется с победителем противостояния грека Стефаноса Циципаса и хорвата Борны Чорича.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.

источник: Чемпионат.com
Андрей Чесноков: Медведев начал играть в теннис, против которого тяжело каждому в мировом туре
Даниил вышел в полуфинал турнира в Риме.
18.05.2023 21:50
Теннис
автор: Александр Кожевников
«Один день в 2024 году будет грустным». Касаткина - о решении Надаля завершить карьеру
Спортсмен досрочно закончил нынешний сезон, а в 2024-м он уйдет из тенниса.
18.05.2023 20:48
Теннис
автор: Александр Кожевников
Медведев высказался о снятии Надаля с турнира «Ролан Гаррос» 
Третья ракетка мира рассчитывает, что испанец снова появится на теннисном корте в скором времени. 
18.05.2023 19:27
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Елена Веснина: прогресс Медведева на грунте очевиден
Даниил вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме.
18.05.2023 19:18
Теннис
автор: Александр Кожевников
Евгений Кафельников: Надаль как никто другой знает свой организм
Испанец завершит карьеру в 2024 году.
18.05.2023 18:18
Теннис
автор: Александр Кожевников
Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
В матче 1/4 финала россиянин оказался сильнее немца Янника Ханфмана.
18.05.2023 18:02
Теннис
автор: Александр Кожевников
Тарпищев прокомментировал решение Надаля завершить карьеру в 2024 году 
В четверг, 18 мая, 36-летний спортсмен сообщил о своем решении на пресс-конференции.
18.05.2023 17:50
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году
Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году
Испанец возьмет небольшую паузу перед возвращением на корт, а затем завершит карьеру.
18.05.2023 17:26
Теннис
автор: Александр Кожевников
Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон
Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон
Официальное объявление прозвучит в 17:00 мск.
18.05.2023 15:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
Александр Зверев: я на тысячу километров отстаю от топов
Зверев проиграл Даниилу Медведеву на турнире в Риме.
18.05.2023 14:19
Теннис
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика