Андрей Чесноков: Медведев начал играть в теннис, против которого тяжело каждому в мировом туре

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме над немцем Янником Ханфманом.

«Медведев так слабо сыграл два «Мастерса» в Монако и в Мадриде, что нынешний результат для меня неожиданный. Но на этом турнире Даня играет прям очень здорово.

Медведев начал играть в тот теннис, против которого будет тяжело каждому в мировом туре. Он научился правильно передвигаться и подстраиваться под абсолютно все удары на грунте. У него есть все возможности, чтобы быть в финале римского «Мастерса», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, матч завершился победой Медведева со счетом 6:2, 6:2. За выход в финал Медведев поборется с победителем противостояния грека Стефаноса Циципаса и хорвата Борны Чорича.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.