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Медведев ответил на вопрос, причисляет ли он себя к фаворитам турнира в Риме

Россиянин уже добрался до полуфинала.
18 мая 2023 23:11
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему не считает себя фаворитом турнира в Риме в мужском одиночном разряде.

«Я так не думаю. Особенно на фоне с Руне и Руудом. Я не хочу говорить, что они «специалисты по грунту», но им точно нравится играть на грунте. И Борне, и Стефаносу тоже. Так что я определенно не отношу себя к числу фаворитов, но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, россиянин добрался уже до полуфинала, в котором сыграет с победителем пары Борне Чорич (Хорватия) - Стефанос Циципас (Греция).

Вторую пару полуфиналистов составили норвежцы Каспер Рууд и Хольгер Руне.

источник: ATP
Медведев ответил на вопрос, причисляет ли он себя к фаворитам турнира в Риме
Россиянин уже добрался до полуфинала.
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