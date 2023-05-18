Медведев ответил на вопрос, причисляет ли он себя к фаворитам турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему не считает себя фаворитом турнира в Риме в мужском одиночном разряде.

«Я так не думаю. Особенно на фоне с Руне и Руудом. Я не хочу говорить, что они «специалисты по грунту», но им точно нравится играть на грунте. И Борне, и Стефаносу тоже. Так что я определенно не отношу себя к числу фаворитов, но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, россиянин добрался уже до полуфинала, в котором сыграет с победителем пары Борне Чорич (Хорватия) - Стефанос Циципас (Греция).

Вторую пару полуфиналистов составили норвежцы Каспер Рууд и Хольгер Руне.