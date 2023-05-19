Тарпищев объяснил, почему «Ролан Гаррос» ничего не потеряет от отсутствия Надаля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»-2023, а также объяснил, почему отсутствие Рафаэля Надаля практически никак не повлияет на результаты соревнований.

«Чтобы оценить шансы наших ребят на «Ролан Гаррос», надо знать жеребьевку, потому что мы на земле играем похуже, чем на харде. Также есть удобные и неудобные соперники. Что касается формы, Рублев немного переиграл, Медведев и Хачанов в порядке, девочки тоже. Отсутствие Надаля в данном случае уже не может повлиять на результат, потому что последний год он играет очень неровно. Будем надеяться, что Надаль вернется на следующий год, потому что без него теннис теряет», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Напомним, турнир пройдет с 22 мая по 11 июня во Франции. Действующим победителем у мужчин является как раз Надаль, установивший рекорд по количеству побед на нем (14). У женщин последним триумфатором была первая ракетка мира Ига Швентек.

В 2021 году Анастасия Павлюченкова дошла до финала, в котором проиграла чешке Барборе Крейчиковой.