Янчук заявил, что не видит фаворита в матче Кудерметовой и Калининой в 1/2 финала турнира в Риме

Известный советский теннисист Виктор Янчук считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится на равных с представительницей Украины Ангелиной Калининой в полуфинале турнира в Риме.

«Какие шансы у Кудерметовой обыграть Калинину? Думаю, 50 на 50. Решит все психологическая сторона дела, кто окажется надежнее и сыграет ключевые мячи. По силе игры они примерно одинаковы. Все решит конкретный характер борьбы и умение сыграть ключевые мячи», — приводит слова Янчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кудерметова сыграет полуфинальный матч c Калининой сегодня, 19 мая. Начало встречи – 16:30 мск. На стадии четвертьфинала россиянка одолела китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счетом 3:6, 6:3, 6:4.