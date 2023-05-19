Кудерметова проиграла украинке Калининой и не смогла выйти в финал турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) с призовым фондом более 3,5 млн евро.

В полуфинальном матче она уступила украинке Ангелине Калининой. Матч, продолжавшийся 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинской теннисистки.

Кудерметова по ходу матча сделала девять эйсов, Калинина – два. Теннисистки допустили по две двойные ошибки. Россиянка реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов, у Калининой 9 из 12.

В решающем матче турнира Калинина встретится с победительницей второго полуфинала, в котором сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и латвийская теннисистка Елена Остапенко.