Кудерметова и украинка Калинина не пожали друг другу руки после матча на турнире в Риме

Украинка Ангелина Калинина и россиянка Вероника Кудерметова не стали пожимать друг другу руки после полуфинального матча теннисного турнира категории WTA-1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.
В полуфинальном матче Кудерметова уступила украинке Ангелине Калининой. Матч, продолжавшийся 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинской теннисистки.
В финале турнира Калинина встретится с победительницей второго полуфинала, в котором сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и латвийская теннисистка Елена Остапенко.
источник: «Советский спорт»