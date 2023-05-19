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Кудерметова и украинка Калинина не пожали друг другу руки после матча на турнире в Риме

Полуфинальная встреча турнира завершилась победой украинской теннисистки.
19 мая 2023 20:08
автор: Александр Евграфов

Украинка Ангелина Калинина и россиянка Вероника Кудерметова не стали пожимать друг другу руки после полуфинального матча теннисного турнира категории WTA-1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.

В полуфинальном матче Кудерметова уступила украинке Ангелине Калининой. Матч, продолжавшийся 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинской теннисистки.

В финале турнира Калинина встретится с победительницей второго полуфинала, в котором сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и латвийская теннисистка Елена Остапенко.

источник: «Советский спорт»
Кудерметова и украинка Калинина не пожали друг другу руки после матча на турнире в Риме
Полуфинальная встреча турнира завершилась победой украинской теннисистки.
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