Веснина назвала причину поражения Кудерметовой от украинки Калининой в полуфинале турнира в Риме 

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина подвела итоги полуфинального матча на турнире категории WTA в Риме между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и представительницей Украины Ангелиной Калининой.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 2:6. в пользу украинской спортсменки.
«Было видно, что Вероника очень нервничала, хотела победить за счет своих активных действий. Хорошо играла Калинина, здорово держала темп, терпела, выжидала и сыграла очень ровный матч. А Вероника суетилась, пыталась форсировать события. Ей это помешало, было большое количество невынужденных ошибок», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».
Добавим, что финальным соперником Калининой по турниру станет победительница матча 1/2 финала римского турнира Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия).