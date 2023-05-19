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Веснина назвала причину поражения Кудерметовой от украинки Калининой в полуфинале турнира в Риме 

По словам 37-летней спортсменки, россиянка слишком нервничала во время матча.
19 мая 2023 20:52
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина подвела итоги полуфинального матча на турнире категории WTA в Риме между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и представительницей Украины Ангелиной Калининой.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 2:6. в пользу украинской спортсменки.

«Было видно, что Вероника очень нервничала, хотела победить за счет своих активных действий. Хорошо играла Калинина, здорово держала темп, терпела, выжидала и сыграла очень ровный матч. А Вероника суетилась, пыталась форсировать события. Ей это помешало, было большое количество невынужденных ошибок», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Добавим, что финальным соперником Калининой по турниру станет победительница матча 1/2 финала римского турнира Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия).

источник: «Спорт-Экспресс»
Веснина назвала причину поражения Кудерметовой от украинки Калининой в полуфинале турнира в Риме 
По словам 37-летней спортсменки, россиянка слишком нервничала во время матча.
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