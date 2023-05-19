Экс-первой ракетке мира предъявили новое обвинение в допинге

Бывшей первой ракетке мира румынке Симона Халеп предъявлено новое обвинение в нарушении биологического паспорта спорстменки, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Новое обвинение дополняет выдвинутое в октябре минувшего года, но выделено в отдельное производство. В октябре Халеп была отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил после того, как допинг-проба, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.

Спортсменка, ранее негативно высказавшаяся в адрес Марии Шараповой, отвергла обвинения, и запросила проведение экстренного слушания дела в ITIA, которое назначено на 28 мая.

«Мы понимаем, что новое обвинение усложняет и без того громкую ситуацию. С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп чутким, эффективным и своевременным образом», - цитирует слова директора по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед пресс-служба организации.

31-летняя Халеп 24 раза побеждала на турнирах WTA, в том числе два раза на турнирах Большого шлема – во Франции в 2018 году и на Уимблдоне в 2019 году.