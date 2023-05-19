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Рыбакина победила Остапенко и вышла в финал турнира в Риме, где сыграет с украинкой Калининой

Спортсменки провели на корте 1 час и 41 минуту.
Рыбакина победила Остапенко и вышла в финал турнира в Риме, где сыграет с украинкой Калининой
19 мая 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй финалисткой турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия).

23-летняя спортсменка одержала победу в полуфинальном матче над представительницей Латвии Еленой Остапенко со счетом 6:2, 6:4.

Победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету латвийской соперницы семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в финале римских соревнований Рыбакина встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

источник: «Советский спорт»
Рыбакина победила Остапенко и вышла в финал турнира в Риме, где сыграет с украинкой Калининой
Рыбакина победила Остапенко и вышла в финал турнира в Риме, где сыграет с украинкой Калининой
Спортсменки провели на корте 1 час и 41 минуту.
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