Медведев не считает себя фаворитом турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему по-прежнему не считает себя фаворитом турнира в Риме, несмотря на то, что уже добрался до полуфинала.

«Я точно не считаю себя фаворитом, но я очень хорошо играю здесь, хорошо себя чувствую. Если мне удастся так же неплохо сыграть в полуфинале, то уверен, что задам сопернику жару. Вот чего я хочу. Надеюсь, смогу пройти дальше, постараюсь выиграть еще два матча», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, в полуфинале Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Вторую пару составили датчанин Хольгерд Руне и норвежец Каспер Рууд.