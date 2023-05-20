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Медведев не считает себя фаворитом турнира в Риме

Россиянин вышел в полуфинал соревнований.
20 мая 2023 08:56
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему по-прежнему не считает себя фаворитом турнира в Риме, несмотря на то, что уже добрался до полуфинала.

«Я точно не считаю себя фаворитом, но я очень хорошо играю здесь, хорошо себя чувствую. Если мне удастся так же неплохо сыграть в полуфинале, то уверен, что задам сопернику жару. Вот чего я хочу. Надеюсь, смогу пройти дальше, постараюсь выиграть еще два матча», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, в полуфинале Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Вторую пару составили датчанин Хольгерд Руне и норвежец Каспер Рууд.

источник: ATP
Медведев не считает себя фаворитом турнира в Риме
Россиянин вышел в полуфинал соревнований.
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