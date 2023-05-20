«Ничего личного. Только политика»: Калинская объяснила отказ от рукопожатия с Кудерметовой

Финалистка турнира категории WTA-1000 Ангелина Калинина объяснила отказ от рукопожатия с россиянкой Вероникой Кудерметовой после полуфинального матча сугубо политическими мотивами.

«Это девушка из России. Не секрет, почему я не стала жать ей руку. Да, это спорт. Но это еще и политика. В моих действиях нет ничего личного. Но считаю, что делать это неприемлемо», - заявила Калинина в комментарии The Tennis Letter.

После окончания полуфинального матча в Риме, в котором Калинина победила, украинская теннисистка пожала руку судье встречи, а затем направилась в раздевалку.