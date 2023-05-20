Рыбакина объяснила причину успешного выступления в Риме: мне с моей аллергией это помогает

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила причины своего успешного выступления на турнире в Риме, а также поделилась ожиданиями от финального поединка против украинки Ангелины Калининой.

«Постараюсь выложиться на 100%. Я приехала в Рим без каких-либо ожиданий, потому что в прошлые годы мне было тяжело играть здесь. Возможно, некоторым не по душе дождь. А мне с моей аллергией это помогает», - приводит слова спортсменки Internazionali BNL d'Italia.

Напомним, ранее в полуфинале Рыбакина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

В свою очередь Калинина одолела россиянку Веронику Кудерметову.