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Чесноков верит, что Медведеву по силам взять титул в Риме

Россиянин вышел в полуфинал турнира.
20 мая 2023 10:49
автор: Александр Шульгин

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Риме, в котором Даниил Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом, а также о перспективах россиянина завоевать титул в столице Италии.

«Будет хороший полуфинал. Медведев сейчас в такой кондиции и форме, что Циципасу будет очень тяжело. Но Стефанос хорошо играет на грунте.

Если брать настроение, которое было у Даниила в Монте-Карло и Мадриде, то складывалось ощущение, что ему было до лампочки. Но в Риме он настроен победить», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, встреча Медведева с Циципасом пройдет 20 мая. Начало в 15.30 по московскому времени.

В параллельном противостоянии за выход в финал поспорят датчанин Хольгерд Руне и норвежец Каспер Рууд.

источник: Чемпионат.com
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