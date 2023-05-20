Чесноков верит, что Медведеву по силам взять титул в Риме

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Риме, в котором Даниил Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом, а также о перспективах россиянина завоевать титул в столице Италии.

«Будет хороший полуфинал. Медведев сейчас в такой кондиции и форме, что Циципасу будет очень тяжело. Но Стефанос хорошо играет на грунте.

Если брать настроение, которое было у Даниила в Монте-Карло и Мадриде, то складывалось ощущение, что ему было до лампочки. Но в Риме он настроен победить», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, встреча Медведева с Циципасом пройдет 20 мая. Начало в 15.30 по московскому времени.

В параллельном противостоянии за выход в финал поспорят датчанин Хольгерд Руне и норвежец Каспер Рууд.