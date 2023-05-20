В Госдуме прокомментировали отказ украинки Калининой от рукопожатий с Кудерметовой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил отказ украинки Ангелины Калининой пожать руку россиянке Веронике Кудерметовой после полуфинального матча теннисного турнира в Риме боязнью.

«Мы понимаем, что давление сограждан, болельщиков может достигнуть точки кипения по отношению к теннисистке, которая выразила обычный в спорте жест уважения к сопернику. Во время конфликта между нашими странами есть огромное количество людей, которые только и ждут момента, чтобы начать хейтить», - цитирует Свищева «Матч ТВ».

По словам депутата, все не раз видели, как кто-либо из украинских спортсменов, пожавших руку россиянам, тут же становился объектом травли на Украине. Причем давлению подвергался не только сам спортсмен, но и члены его семьи.

Свищев поздравил Калинину с выходом в финал турнира категории WTA-1000 в Риме, отметив, что в России оцениваются прежде всего профессиональные качества любого спортсмена, независимо от национальной принадлежности.

Ранее Калинина объяснила свой поступок сугубо политическими мотивами.