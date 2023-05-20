Руне победил Рууда и стал финалистом турнира в Риме

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме.

Отметим, что встреча между спортсменами завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу датчанина. Игра продолжалась 2 часа 43 минуты.

В прошедшем матче Руне оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырех. У его соперника девять подач навылет, шесть двойных и один реализованный брейк из шести.

В финале Руне сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).