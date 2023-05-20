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Руне победил Рууда и стал финалистом турнира в Риме

Игра продолжалась 2 часа 43 минуты.
Руне победил Рууда и стал финалистом турнира в Риме
20 мая 2023 17:05
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме.

Отметим, что встреча между спортсменами завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу датчанина. Игра продолжалась 2 часа 43 минуты.

В прошедшем матче Руне оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырех. У его соперника девять подач навылет, шесть двойных и один реализованный брейк из шести.

В финале Руне сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).

источник: «Советский спорт»
Руне победил Рууда и стал финалистом турнира в Риме
Руне победил Рууда и стал финалистом турнира в Риме
Игра продолжалась 2 часа 43 минуты.
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